São Gonçalo realizará primeiro leilão online do ano de veículos apreendidos

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar o primeiro leilão de veículos do ano de 2026. O pregão acontecerá de forma online, no dia 10 de fevereiro, às 10h. Os veículos leiloados foram apreendidos ou removidos no município.

Para participar, basta acessar o site do leilão pelos links https://eblonline.com.br/lotes/287?page=1&size=6&removerEncerrados=false ou https://eblonline.com.br/lotes/288?page=1&size=6&removerEncerrados=false, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros. Nesses links também estão disponíveis informações como o pagamento do lote, a retirada dos veículos, os documentos necessários e multas por desistência.

Todos os veículos leiloados são automóveis que não foram reclamados por seus proprietários em um prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento, conforme o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Os proprietários já foram notificados.

A visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos já pode ser feita e acontecerá até o dia 9 de fevereiro, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 9h às 12h, aos sábados, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro. Na inspeção visual é vedada quaisquer outros procedimentos tais como manuseio, experimentação e remoção de peças. Não há visitação aos domingos, feriados e no dia da realização do leilão.

Apenas poderão participar do leilão dos lotes classificados como conservados os compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran-RJ.

O edital do leilão pode ser consultado no link https://www.pmsg.rj.gov.br/meio-ambiente-e-transportes/publicacoes/.