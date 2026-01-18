Corpo é encontrado dentro de carro em comunidade de São Gonçalo

A vítima foi identificada como Bruno Antunes de Oliveira, de 45 anos. - Foto: Enzo Britto

O corpo de um homem foi encontrado na noite de sexta-feira (17) dentro de um veículo na Rua Carlos Henrique Nazaré, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na Região Metropolitana Leste Fluminense. A ocorrência foi registrada por volta das 22h40 e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Homicídios.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 1º BPM foram acionados pela Central de Operações para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros. Diante da situação, a área foi isolada para a realização dos procedimentos necessários.

Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram chamadas ao local, onde realizaram a perícia criminal. A vítima foi identificada como Bruno Antunes de Oliveira, de 45 anos. O corpo estava no interior de um automóvel Honda WR-V, de cor prata.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O veículo também passou por análise pericial e, em seguida, foi liberado e entregue à esposa da vítima.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.