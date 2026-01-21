Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é encontrado morto no Engenho Pequeno

Vítima foi executada a tiros; este é o terceiro corpo localizado na região em um curto período

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de janeiro de 2026 - 12:18
Este é o terceiro corpo encontrado na região em uma semana, o que tem aumentado a sensação de medo entre os moradores -

Um homem de 33 anos foi encontrado morto no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com informações iniciais, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Este é o terceiro corpo encontrado na região em uma semana, o que tem aumentado a sensação de medo entre os moradores. No entanto, eles preferiram não comentar o caso, já que enfrentam problemas constantes de insegurança.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu a investigação
A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu a investigação |  Foto: Layla Mussi

A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais da equipe Bravo do 1º Batalhão da Polícia Militar, que isolaram a área para o trabalho da perícia.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu a investigação. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do homicídio.

