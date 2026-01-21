Homem é encontrado morto no Engenho Pequeno

Este é o terceiro corpo encontrado na região em uma semana, o que tem aumentado a sensação de medo entre os moradores - Foto: Layla Mussi

Um homem de 33 anos foi encontrado morto no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com informações iniciais, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Este é o terceiro corpo encontrado na região em uma semana, o que tem aumentado a sensação de medo entre os moradores. No entanto, eles preferiram não comentar o caso, já que enfrentam problemas constantes de insegurança.



A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu a investigação | Foto: Layla Mussi

A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais da equipe Bravo do 1º Batalhão da Polícia Militar, que isolaram a área para o trabalho da perícia.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu a investigação. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do homicídio.