Identificado mais um homem morto no Engenho Pequeno, em São Gonçalo
Vítima estava na rua quando foi atingido pelos tiros
Foi identificado como Wallace Santos Pereira, de 45 anos, o homem morto a tiros, na tarde deste domingo (18), na Rua Expedicionário José Fernandes, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo.
De acordo com informações iniciais, o homem estava bebendo cerveja com colegas quando ocupantes de um veículo preto atiraram contra ele. A vítima morreu no local.
Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionados ao local e realizaram perícia inicial. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde deverá ser liberado para o sepultamento ainda nesta segunda-feira (19).
Os criminosos fugiram após os disparos. No local, não há câmeras de seguranças e a polícia pede que qualquer informação que ajude a identificar os atiradores sejam encaminhadas ao Disque Denúncia: 2253-1177.