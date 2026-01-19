Identificado mais um homem morto no Engenho Pequeno, em São Gonçalo

Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Foi identificado como Wallace Santos Pereira, de 45 anos, o homem morto a tiros, na tarde deste domingo (18), na Rua Expedicionário José Fernandes, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo.

De acordo com informações iniciais, o homem estava bebendo cerveja com colegas quando ocupantes de um veículo preto atiraram contra ele. A vítima morreu no local.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionados ao local e realizaram perícia inicial. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde deverá ser liberado para o sepultamento ainda nesta segunda-feira (19).

Leia também:

Homem mata padrasto a tiros, fere irmã e depois foge, em Niterói



Antônio Pitanga confirma presença no desfile da Acadêmicos de Niterói

Os criminosos fugiram após os disparos. No local, não há câmeras de seguranças e a polícia pede que qualquer informação que ajude a identificar os atiradores sejam encaminhadas ao Disque Denúncia: 2253-1177.