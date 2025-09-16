Entregador de aplicativo é espancado e morre após assistir jogo em bar de São Gonçalo

Gabriel Vasconcelos Machado, de 27 anos, que trabalhava como entregador de aplicativo e foi espancado no último domingo (14) no Mutondo, em São Gonçalo, morreu horas após o fato, depois de uma cirurgia de emergência.

O jovem, que era morador da região, assistia ao jogo entre Flamengo e Juventude num bar, na Travessa Maria Alice, quando um homem se aproximou por trás, e desferiu o primeiro golpe, pegando a vítima de surpresa.





Gabriel não conseguiu reagir e foi derrubado no chão, levando outros diversos golpes. Segundo imagens de câmeras de seguranças, embora dezenas de pessoas estivessem no local, ninguém tentou segurar o agressor, que foi embora do local após as agressões.

A vítima conseguiu levantar e chegou a ir para casa, mas cerca de 30 minutos depois se sentiu mal e precisou ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por uma cirurgia para retirar parte do baço. Embora o procedimento tenha sido realizado com sucesso esperado pelos médicos, horas depois, na manhã de segunda-feira (15), Gabriel não resistiu e foi a óbito.

Investigação

O caso está sendo investigado pela polícia civil e, segundo testemunhas, o agressor seria um conhecido de Gabriel. Os dois, ainda de acordo com relatos, possuíam questões antigas, já que o agressor tinha ciúme da esposa com Gabriel.

Outra questão que está sendo apurada pela polícia, é o fato de que o agressor soubesse que a vítima tinha apenas um rim, e por isso, teria desferido socos na região abdominal de Gabriel.

O acusado ainda não foi localizado.