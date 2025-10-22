Veículo que levava marmitas para pacientes da UPA do Colubandê é roubado por criminosos

Criminosos roubaram, na noite desta terça-feira (21), um veículo que levava marmitas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, em São Gonçalo. O automóvel, foi abordado por criminosos na Rua Augusto Rush, via situada atrás da UPA, por volta das 20h.

Cerca de 60 marmitas eram levadas no veículo, que havia partido do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde as refeições são preparadas, segundo informações da direção da unidade. O roubo impactou diretamente o jantar de pacientes, acompanhantes e funcionários.

Após o roubo, novas marmitas, assim como lanches, precisaram ser preparadas pelo setor de nutrição do Heat. E o jantar, que normalmente começa às 20h, teve início por volta das 22h.

A direção do Heat informa que acionou a Polícia Militar pela Central 190. Questionada sobre a ação, a PM ainda não respondeu.