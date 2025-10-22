Secretário Douglas Ruas representa Secretaria das Cidades em premiação na capital paulista

O Secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, representou a Secretaria das Cidades na cerimônia de premiação do Prêmio Melhores e Maiores Obras (PMMO), que ocorreu nesta terça-feira, 21, em São Paulo. A pasta foi reconhecida pelos projetos do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) e do Parque RJ, em São Gonçalo. As obras são fruto de parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro com a prefeitura.

Enquanto o MUVI foi premiado na categoria Urbanização, o Parque RJ foi laureado na categoria Centro de Lazer. O MUVI será um corredor viário que liga Guaxindiba a Neves, cortando mais de 18 bairros, composto por ciclovias, áreas verdes e de convivência, além de proporcionar o fluxo de trânsito mais seguro e rapidez nos deslocamentos. Já o projeto do Parque RJ inclui anfiteatro para 15 mil pessoas, skatepark, pista de atletismo, quadras poliesportivas, parcão, academia ao ar livre, cascatas para banho, espaço kids e um sistema sustentável de reuso de água, com reservatórios de quase 900 mil m³.

"Receber esse prêmio a nível nacional é o reconhecimento do trabalho de todos os servidores que atuam na Secretaria das Cidades, sob a liderança do Governo do Estado do Rio, na gestão do governador Cláudio Castro, em parceria com os municípios. Recebemos a missão de aproximar o Executivo estadual das nossas cidades, ouvindo as demandas e os projetos dos prefeitos. É sempre um prazer receber esses projetos, executando obras que transformam vidas e realizam os sonhos das pessoas. O Parque RJ e o MUVI são exemplos disso, pois com soluções integradas e sustentáveis que vão gerar mais mobilidade, qualidade de vida, lazer e cultura para a população e tornar os municípios fluminenses melhores e mais resilientes", afirmou o secretário Douglas Ruas.

Prêmio - O Melhores e Maiores Obras foi promovido pelo Instituto de Engenharia, uma instituição centenária e a ConVisão (Cental de Notícias da Construção). O prêmio reconhece obras específicas em diversas categorias da engenharia. As obras, que podem ser grandes ou pequenas, são avaliadas por uma comissão de especialistas sob os critérios de benefícios à sociedade e características técnicas. No ano passado, 30 obras de todo o Brasil, receberam certificados de reconhecimento.