Mãe de aluno é baleada dentro da Faetec, na Zona Norte do Rio

Uma mulher, mãe de um aluno da FAETEC de Quintino, foi baleada dentro da unidade na manhã desta quarta-feira (12). O disparo, que atingiu uma vidraça e acertou a orelha da vítima, ocorreu no interior do campus, na Zona Norte do Rio. Ela foi socorrida por agentes do SAMU e levada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Leia também

Polícia prende suspeito e apreende adolescente por envolvimento com tráfico de drogas no Cubango, em Niterói

Homem é preso no Rio por contrabandear equipamentos bélicos



De acordo com a direção da unidade, as aulas estão suspensas no turno da manhã. Agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) realizam uma ação na comunidade do Saçu, no bairro do Campinho, desde o início desta manhã.

Segundo o comando da unidade, a ação tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais no Morro do Campinho.

Durante buscas no interior da comunidade, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto e os suspeitos conseguiram fugir pela área de mata.