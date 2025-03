Polícia investiga morte de menino de 4 anos; família aponta mãe como principal suspeita

Policiais da 78ºDP (Fonseca) investigam a morte de um menino de 4 anos que aconteceu no último domingo (09), após dar entrada na emergência do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. A mãe da criança, apontada por familiares como suspeita de agressões e maus tratos, nega as acusações e afirma que o filho sofreu uma convulsão após fazer uma lavagem nasal.

A polícia destaca que exames complementares ainda estão sendo analisados, mas que o laudo inicial não encontrou sinal de violência na criança, portanto, não está descartado o fato de que a criança tenha morrido de causa natural.

Segundo informações da polícia, o caso aconteceu no final da noite de domingo. A mãe da criança relatou em depoimento que estava fazendo limpeza nasal quando o menino começou a convulsionar e passou a sair sangue pelo nariz dele.

Leia também:

Diácono sobrevivente de ataque na BR-101 segue internado em estado estável



Mãe de aluno é baleada dentro da Faetec, na Zona Norte do Rio

Ela, juntamente com o companheiro, padrasto do menino, levaram ele até a unidade hospitalar, onde faleceu. Familiares da criança, incluindo uma tia materna, não acreditam nessa versão e afirmam que a mãe e o padrasto são responsáveis pela morte do pequeno.

Segundo relatos de parentes, o casal já havia sido denunciado por violência doméstica e que a criança era espancada por eles. Um tio paterno chegou a afirmar que a criança apresentava um histórico de agressões maternas e que até a escola onde o pequeno estudava chegou a demonstrar preocupação com possíveis maus tratos.

“A família está questionando a versão do casal, mas, até o momento, não foi comprovado nem encontrado sinais de agressão nos exames necropsiais. Outros exames estão sendo analisados e as investigações sobre o caso seguem em andamento. Não descartamos nenhuma hipótese, nem mesmo a possibilidade de se tratar realmente de uma morte natural, como alega a mãe da criança”, contou um policial que atua na investigação do caso.