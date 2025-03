Diácono sobrevivente de ataque na BR-101 segue internado em estado estável

O homem que sobreviveu ao ataque em que um pastor e um missionário foram mortos na BR-101, em São Gonçalo, segue internado em estado estável. Morador do Jardim Catarina, William Melo do Nascimento, de 40 anos, levou três tiros( tórax, abdômen e costas), sendo socorrido e levado de urgência para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, onde passou por uma cirurgia. De acordo com a direção do hospital, seu estado de saúde é estável e ele está se recuperando. “Ele está consciente, conversando e entende o que aconteceu. É um homem de fé e muito grato a Deus por ter sobrevivido”, afirmou um amigo.

Os outros dois ocupantes do carro, o pastor Luiz Carlos de Figueiredo Kamp, de 63 anos, e o missionário Saulo Farias, de 33, ambos membros da Igreja Vida Nova, morreram ainda no local.

William, que também é diácono, relatou à polícia que os criminosos tentaram roubar o carro onde eles estavam. Ele estava no banco traseiro de um Fiat Toro, dirigido pelo pastor, quando o veículo foi abordado por criminosos, na altura do km 310, em Boaçu, na segunda-feira (10).

Segundo informações, os assaltantes estavam em grupo, eram mais de quatro. William teria entregado seus pertences e, mesmo assim, abriram fogo contra o carro. Após ser atingido, ele ainda conseguiu correr para trás do veículo em busca de proteção.

A Igreja Vida Nova, onde os três eram membros, divulgou um comunicado lamentando profundamente a perda de Kamp e Saulo. "Eles estão agora nos braços do Pai", disse a igreja em sua nota oficial.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o caso, que pode se tratar de uma tentativa de assalto, e busca identificar os criminosos.