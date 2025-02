Polícia prende mais um acusado por matar e concretar corpo em Niterói

Agentes da Polícia Civil prenderam, nesta quinta (13), mais um homem acusado de envolvimento na morte de Marcos de Souza Freitas, que foi encontrado morto na Comunidade do Preventório, em Charitas, em dezembro do ano passado. Ronny Batalha Fernandes foi localizado pelos policiais no Centro da cidade; investigações apontam que ele chegou a passar algumas semanas escondido em São Paulo após o crime.

Ronny é acusado de ajudar o sobrinho da vítima, Lucas de Souza Freitas, a cometer o crime. Ele teria, segundo a Polícia, impedido a fuga ou alguma reação de Marcos enquanto Lucas esfaqueava o homem. Em seguida, os dois concretaram o corpo da vítima no imóvel onde ele morava, no Preventório, que passava por obras. O crime aconteceu no final de novembro e o corpo foi encontrado no dia 3 de dezembro.

Lucas foi encontrado e preso no dia seguinte, em 4 de dezembro. Já Ronny estava foragido desde então e chegou a fugir para a cidade de Limeira, em São Paulo, segundo a Polícia. Após constatarem que o suspeito estava no Centro, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) capturaram o suspeito em flagrante. Ele será encaminhado a uma unidade do sistema prisional e responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.