Polícia prende suspeito por matar e concretar corpo em Niterói

Polícia Civil investiga motivação do crime - Foto: Reprodução

Policiais da 76ª DP (Centro) prenderam um suspeito pela morte de um homem que teve o corpo concretado em um imóvel no Morro do Preventório, em Niterói. Encontrada na última terça-feira (03), a vítima foi identificada como Marcos da Silva Freitas. O crime segue sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima era diácono na Igreja Assembleia de Deus em Cristo Viveremos, localizada em São Fidélis. A identidade do suspeito não foi divulgada. Relatos iniciais indicam que ele seria sobrinho da vítima, mas a informação não foi confirmada. Ele foi encontrado pelos agentes da 76ª DP com base em um mandado de prisão relacionado a outro crime.

Ainda não se sabe qual foi a motivação do crime. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava concretado no chão do imóvel, que fica na Travessa Bela Vista. A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada ao local e cumpre diligências para descobrir mais detalhes sobre o crime.

