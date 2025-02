Polícia Civil prende integrante de quadrilha especializada em roubos de residências na Região Metropolitana

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, na última quarta-feira (12), um integrante de uma quadrilha especializada em roubo a residências. A ação é parte da "Ronda Virtual" da DRCI, que busca rastros digitais de foragidos de alta periculosidade para localizá-los e capturá-los.

De acordo com as investigações, em um dos casos, o criminoso e seus comparsas invadiram uma residência, no bairro de São Francisco, em Niterói. Toda a ação da quadrilha foi registrada por câmeras de segurança. O grupo usou armas de fogo para ameaçar as vítimas e subtrair pertences pessoais. Eles também extorquiram dinheiro de uma das pessoas, por transferência via pix.

Diante dos fatos, o homem vai responder pelos crimes de roubo, extorsão e associação criminosa.

As investigações continuam para localizar e responsabilizar outros integrantes do grupo criminoso.