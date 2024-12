Polícia encontra corpo concretado em chão de casa no Morro do Preventório, em Niterói

Operação aconteceu no Morro do Preventório - Foto: Divulgação

Operação aconteceu no Morro do Preventório - Foto: Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado concretado no chão de uma casa no Morro do Preventório, no bairro de Charitas, em Niterói, no fim da tarde desta terça-feira (03). A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso.

Segundo informações, confirmadas pela Polícia Militar, o cadáver foi localizado na Travessa Bela Vista. Policiais civis estiveram no endereço e realizaram perícia no local.

Até o momento, a Polícia Civil não deu informações sobre a identidade da vítima, prisões de acusado ou a quanto tempo o corpo estaria no local.