PM prende dois suspeitos em ação contra roubos de veículos e cargas em SG

Equipes do 7° BPM de São Gonçalo, em patrulhamento nas proximidades da Comunidade do Sapo, no bairro de Almerinda, com o objetivo de reprimir a ação de indivíduos envolvidos em roubos de veículos e cargas na região, realizaram a prisão de dois suspeitos, um deles com um mandado de prisão em aberto.

Chegando ao local, na tarde desta quinta-feira (13), os agentes foram surpreendidos por suspeitos que realizavam a venda de drogas. Ao avistarem os policias, os criminosos atiraram, iniciando um breve confronto.

Leia também

Polícia Civil prende integrante de quadrilha especializada em roubos de residências na Região Metropolitana

Homem e menor baleados são internados no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo



Após a realização de cerco tático e vasculhamento na área, as equipes prenderam dois homens, e com eles apreenderam uma pistola; um carregador de pistola; dois rádios transmissores e material entorpecente a ser contabilizado.

Após consulta, os agentes também verificaram que contra um dos suspeitos havia um mandado de prisão em aberto.

Diante do confronto armado, os criminosos foram baleados e socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde receberam atendimento médico.

Os agentes procederam à 74ª DP (Alcântara) para registro da ocorrência.