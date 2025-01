Acusado de atacar mulher com espeto de churrasco em SG é preso em Niterói

Um servente de obras de 30 anos acusado de atacar sua namorada com um espeto de churrasco foi preso, em Niterói, na manhã desta terça-feira (14). Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher em São Gonçalo localizaram o suspeito em Camboinhas, na Região Oceânica. O crime aconteceu em Santa Izabel, em São Gonçalo; a vítima está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, com quadro estável.

Segundo as investigações, o homem teria fraturado o nariz da vítima com um soco e, em seguida, atingido a mulher na região do abdômen com um espeto de bambu próprio para churrasco. Ele fugiu após o crime e estava sendo procurado pela Polícia Civil desde que a vítima deu entrada no hospital. Ela precisou ser submetida a uma cirurgia e segue hospitalizada para se recuperar dos ferimentos.

Após a expedição do mandado de prisão, ele foi localizado e levado para a sede da Deam, no Mutuá, em São Gonçalo. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio e permaneceu preso. Ele deve ser conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.