PM prende três suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Niterói

Na manhã desta terça-feira (14), uma operação conjunta envolvendo equipes do 12º BPM (Niterói) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente, além de diversos materiais ilícitos, na Comunidade do Marítimo, no Barreto, Zona Norte de Niterói.

De acordo com a PM, com base em informações obtidas por meio do Disque-Denúncia e levantamentos de inteligência, os policiais realizaram monitoramento com o objetivo de coibir a prática de tráfico de drogas. Durante o cerco tático, as equipes flagraram os suspeitos com um revólver calibre 38 com quatro munições; 80 pinos de cocaína; 75 invólucros de maconha; 70 pedras de crack; um radiotransmissor e dois aparelhos celulares.

Leia também:

Faetec oferece mais de 11 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro no caso da 'rachadinha' assume cargo em Saquarema



Os acusados, de 29, 23 e 17 anos, foram detidos e todo o material foi apreendido no local. Eles foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca), onde estão sendo autuados em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O menor foi autuado por fato análogo aos mesmos crimes.