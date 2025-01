Falsa dentista é presa em Niterói após denúncias de atendimentos clandestinos no Fonseca

Uma operação conjunta entre a 78ª DP (Niterói) e do Conselho Regional de Odontologia (CRO) resultou na prisão em flagrante de uma mulher, de 29 anos, acusada de exercer ilegalmente a profissão de dentista. A ação foi coordenada pelo delegado Gabriel Poiava e ocorreu na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Fonseca, em Niterói.

A acusada foi flagrada realizando procedimentos odontológicos sem qualquer habilitação ou registro no CRO. A prisão aconteceu após um trabalho de inteligência que confirmou denúncias anônimas sobre a oferta de serviços irregulares, como a colocação e manutenção de facetas dentárias.

A falsa dentista promovia seus serviços por meio do perfil no Instagram, onde publicava imagens de antes e depois dos procedimentos, atraindo clientes com preços muito abaixo dos praticados no mercado. No entanto, a realidade por trás das promessas de sorrisos perfeitos era alarmante.

A clínica clandestina funcionava nos fundos de uma loja de roupas, localizada na Rua Magnólia Brasil, no Fonseca, em Niterói. No local, um espaço improvisado servia para os atendimentos. Durante a ação, os policiais encontraram seringas, equipamentos odontológicos e facetas dentárias armazenadas de forma insalubre, em flagrante violação às normas sanitárias.

Durante a ação, os policiais encontraram seringas, equipamentos odontológicos e facetas dentárias armazenadas de forma insalubre | Foto: Divulgação

A falsa dentista foi autuada pelos crimes de exercício ilegal da profissão e crime contra as relações de consumo. Somadas, as penas podem variar de 2 anos e 6 meses a 7 anos de reclusão.

Como a soma das penas ultrapassa o limite de 4 anos previsto no Código de Processo Penal para arbitragem de fiança, ela foi encaminhada para uma audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

A 78ª DP (Fonseca) reforça a importância de denúncias anônimas para combater práticas ilegais e criminosas na região. Informações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, através do número 2253-1177.