Mulher é atacada e perfurada em Santa Izabel, São Gonçalo

Internada no Hospital Alberto Torres, no Colubandê, vítima tem quadro estável - Foto: Divulgação

Uma mulher, de 45 anos, foi internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, com ferimentos que teriam sido provocados por espetos de churrasco. Segundo relatos iniciais, ela teria sido atacada pelo próprio companheiro no último domingo (12), em Santa Izabel. A identidade da vítima e do suspeito não foram divulgadas. A Polícia Civil ainda não confirmou se foi este objeto usado no crime.

Segundo a unidade de saúde, a mulher precisou ser submetida a uma cirurgia e tinha quadro estável na tarde desta segunda-feira (13). A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo foi acionada e informou que está investigando o caso. Não há registro de prisões relacionadas ao caso e a motivação dos ferimentos está sendo apurada. Agentes da Deam realizam diligências para esclarecer os fatos.