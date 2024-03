Sequestrador de ônibus na Rodoviária do Rio se torna réu na Justiça

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do estado (MP-RJ) contra Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, responsável pelo sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio no último dia 12 de março. O criminosos agora é réu por duas tentativas de homicídio e por sequestro/cárcere privado.

A decisão foi do juiz Gustavo Gomes Kalil, que também decidiu mantê-lo preso até o julgamento. Para o magistrado, a prisão é necessária "para garantir a vida e a oitiva segura das inúmeras vítimas em juízo". Além disso, para ele, Paulo "não ostenta condições subjetivas favoráveis, pois é reincidente". O criminoso já havia sido condenado por roubo em 2020.

Leia também:

➢ Criança e adolescente morrem soterradas em Teresopólis; óbitos no RJ sobem para 8

➢ Maricá segue em estágio de Alerta e acolhe moradores em escola municipal

Paulo manteve 16 reféns dentro de um ônibus de viagem, com destino a Juiz de Fora (MG), na rodoviária por cerca de três horas, além de ter deixado dois feridos. Uma das vítimas, baleada no peito, segue internada em CTI na capital.



No dia do crime, Paulo confessou aos policiais seu envolvimento com uma facção criminosa que atua no Rio. Ele afirmou ter sido ameaçado pelos criminosos e decidiu fugir no ônibus para Minas Gerais. Antes que o ônibus deixasse o Rio, porém, ele confundiu um passageiro com um policial e, pensando ter sido descoberto, decidiu ameaçar os passageiros.

Vítima segue internada

A vítima de três dos disparos efetuados no dia do crime segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano de Botafogo. O funcionário da Petrobras Bruno Lima de Costa Soares, tem estado de saúde estável e já respira sem a ajuda de aparelhos, mas ainda precisa de acompanhamento intensivo.