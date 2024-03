Maricá segue em estágio de Alerta e acolhe moradores em escola municipal

Diante da previsão de chuva forte, com raios e rajadas de vento, que se estenderá até o fim de semana, a Prefeitura de Maricá está com todos os órgãos e secretarias pondo em prática o plano de contingência para reduzir o impacto e eventuais consequências do mau tempo na cidade. O município está em estágio de Alerta desde às 12h desta sexta-feira (23/03). Para reduzir riscos, o prefeito Fabiano Horta decretou ponto facultativo na prefeitura nesta sexta-feira (22/03) e as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas.



De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, foram registradas, até o momento, cinco ocorrências, sendo uma queda de árvore em Guaratiba, dois riscos de desabamento e uma rua com rachaduras em Jacaroá. Houve ainda um deslizamento de encosta no Bairro da Amizade. Há ainda dois bolsões d'água, sendo um deles na altura do km 25 da rodovia RJ 106, na altura do Parque Nanci, sentido Niterói. O outro bolsão está na altura do km 14,5 da rodovia, em Inoã, no sentido Maricá. Os motoristas devem ter atenção ao trafegar na via.



Até o momento, o maior volume de chuva registrada foi de 89,47 mm na estação Espraiado, seguido de Inoã, com 55,91mm. Na estação da Mumbuca foram registrados 46,60mm e em Itaipuaçu 09,24mm. Desta forma, a Defesa Civil permanece em estágio meteorológico de Alerta.

Por enquanto não foram registradas ocorrências graves | Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Todos os órgãos e secretarias municipais envolvidos no plano de contingência da chuva estão de prontidão até domingo (24/03). Secretário de Defesa Civil de Maricá, Fabrício Bittencourt reafirmou que a cidade está preparada para reagir com rapidez a todas as ocorrências causadas pela chuva e salvaguardar a segurança dos cidadãos.



Moradores desalojados



De acordo com Raquel Lima, coordenadora do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), 13 pessoas estão abrigadas no Centro Educacional de Maricá (CEM) Joana Benedicta Rangel, no Centro da cidade. Elas são oriundas dos bairros de São José do Imbassaí e Vale da Fiqueira. Oito pessoas desalojadas de suas residências foram levadas para casa de familiares.

"Em Sacristia, um ônibus amarelinho e um agente da Defesa Civil estão prontidão devido a um risco geológico de desabamento. Os agentes ainda estiveram nos bairros Mumbuca, Condado e Silvado para monitoramento da região que tem risco de alagamentos, mas não houve ocorrências até o momento. No Parque Nanci, há ônibus posicionados para caso de necessidade de resgate. Todos os rios da cidade estão sendo monitorados. Estamos atentos e nos antecipando a possíveis riscos", afirmou Raquel.



A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá está com equipes de plantão 24h para atender chamados de emergência pelos telefones 199 e (21)2637-1999 ou pelo WhatsApp (21)98294-3235 /(21) 98263-0048.



Serviços essenciais



Os serviços essenciais de saúde funcionam normalmente, com atendimento 24 horas, incluindo o Hospital Conde Modesto Leal (Centro), a UPA de Inoã, o Pronto Atendimento Santa Rita (Itaipuaçu) e o SAMU 192. As Unidades de Saúde da Família (USF) e da atenção especializada também funcionarão, mantendo as consultas e procedimentos agendados dentro do possível.



A Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) e a autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) estão com todo o maquinário preparado para atuar na desobstrução de vias caso seja necessário. Agentes da Seop, Guarda Municipal, Trânsito, além de equipes da Empresa Pública de Transportes e secretarias de Assistência Social, Educação, Iluminação Pública, Habitação, Proteção Animal, Agricultura e Cidade Sustentável também estão mobilizadas para assegurar os diversos serviços públicos e prestar auxílio aos moradores.



A população conta com dez pontos de apoio estratégicos em diferentes bairros da cidade, que foram definidos pela prefeitura em caso de necessidade de suporte, além de dois abrigos temporários, que serão instalados em escolas municipais do Centro e de Itaipuaçu, conforme plano de contingência.