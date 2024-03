Sequestrador de ônibus na Rodoviária do Rio se entrega

O homem armado que sequestrou um ônibus de viagem na Rodoviária do Rio, conhecida como "Novo Rio", se entregou à Polícia Militar após três horas de negociação na tarde desta quinta-feira (12). Às 17h56, a PM confirmou que o criminoso se entregou e as dezessete pessoas feitas como reféns foram liberadas.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) detiveram o suspeito, identificado como Paulo Sérgio Lima. Ele será levado à 4ª DP (Centro) para prestar depoimento antes de ser levado à prisão. A motivação para o crime ainda está sendo apurada. Duas pessoas ficaram feridas; uma delas em estado grave. O criminoso já tinha duas passagens pela Polícia por roubo a mão armada.

Bruno Lima da Costa, funcionário da Petrobrás de 34 anos, foi atingido por pelo menos dois tiros e está internado no Hospital Souza Aguiar, em estado grave. Uma outra pessoa ficou ferida por estilhaços e foi liberada após receber atendimento. O criminoso efetuou disparos assim que tomou o ônibus, que tinha como destino Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele voltou a atirar depois, com a chegada da Polícia ao local.

Nota oficial - O Consórcio que administra a Rodoviária Novo Rio emitiu a seguinte nota oficial: "A Rodoviária do Rio S/A informa que o episódio envolvendo um dos veículos da Sampaio, hoje, na plataforma central, por volta de 15h, já terminou, felizmente, com a prisão do elemento e a liberação dos reféns. Os ônibus que chegavam ao Rio de Janeiro de 15h até o momento, estão desembarcando no Terminal Gentileza, em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes. Mesmo com o término do evento, ainda aguardamos das autoridades policiais informações sobre a retomada de nossas atividades, sem previsão ainda de normalidade. Reiteramos que a recomendação é de que todos com passagens compradas para hoje façam a remarcação/cancelamento junto às viações , o que será feito pelas empresas sem qualquer ônus ao viajante".