MPRJ denuncia sequestrador de ônibus da Rodoviária do Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, por duas tentativas de homicídio e por sequestro/cárcere privado. No dia 12 de março, ele manteve 16 passageiros reféns por 3 horas em um ônibus na Rodoviária do Rio e feriu dois passageiros.

Paulo disse aos policiais que fugia da cidade por estar ameaçado por uma facção criminosa. Segundo ele, ao embarcar, achou que tinha sido descoberto e atirou após confundir um passageiro com um policial.

Leia mais

Três são presos em flagrante por furto de energia em Itaboraí

Máquina de mais de 5 toneladas é furtada de dentro da Cidade da Polícia



A promotora Audrey Marjorie Alves de Paula Leocádio Castro destacou que os crimes foram praticados por "motivo torpe", uma vez que Paulo Sérgio acreditava que as vítimas eram policiais à paisana que estavam no ônibus para prendê-lo.



"Os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, posto que os disparos de arma de fogo foram efetuados pelo denunciado no diminuto espaço do interior do ônibus, reduzindo a capacidade de defesa e de reação das vítimas", destacou.

Um dos passageiros foi atingido de raspão, atendido no local e liberado em seguida. O outro, Bruno Lima de Costa Soares, levou três tiros e foi levado em estado grave para o Hospital Souza Aguiar, onde passou por cirurgia e recebeu seis bolsas de sangue. Ele foi transferido para o Hospital Samaritano, onde permanecia internado na UTI na tarde da última quarta-feira (20).