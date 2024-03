Zinho, chefe da maior milícia do Rio, se casa na prisão

Preso desde o último dia 24 de dezembro, o miliciano "Zinho", acusado de chefiar a maior milícia do estado do Rio de Janeiro, se casou dentro do presídio. Luis Antonio da Silva Braga, de 44 anos, conhecido pelo vulgo, 'celebrou' o matrimônio com uma empresária de 25 anos no último dia 15 de fevereiro, de acordo com informações obtidas pelo jornal "O Globo" e divulgadas nesta quinta (07).

A esposa é dona de uma microempresa de confecção de roupas em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ela já estaria se relacionando com o criminoso desde o ano passado e Zinho entrou com o pedido na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para se casar com ela apenas dois dias após se entregar a Polícia. A Seap só autorizou a união estável no último mês de fevereiro.

Como Zinho está detido em presídio de segurança máxima, o casamento foi realizado 'à distância', com cada uma das partes assinando o acordo sem se encontrar. A esposa do miliciano só pode visitá-lo após a conclusão do matrimônio, já que, durante o processo anterior ao casamento, ela não tinha vínculo comprovado com ele que a desse direito de visita.



A empresária é a quarta companheira conhecida do criminoso. Sua primeira espoa, com quem teve dois filhos, faleceu em 2019. Ele também é pai de outras duas crianças, fruto de relacionamentos com outras duas mulheres. Zinho está encarcerado, atualmente, na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, Bangu 1, e aguarda determinação judicial para ser transferido para um presídio federal em outro estado.