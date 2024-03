Bernardo Bello é alvo de operação da Polícia Civil e do MPRJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), e a Polícia Civil realizam a terceira fase da Operação Ás de Ouros, na manhã desta quinta-feira (07/3). A operação, que conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), tem como alvo de prisão preventiva oito integrantes de uma organização criminosa. Entre os denunciados está o contraventor Bernardo Bello, no inquérito da morte do advogado Carlos Daniel Ferreira Dias, em maio de 2022, em Niterói.

Nesta fase, o GAECO/MPRJ denunciou o total de 13 pessoas à Justiça pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação conjunta do GAECO/MPRJ com a Subsecretaria de Inteligência da PCERJ e com o Departamento Geral de Combate à Corrupção ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) também conta com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Também estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas em São João de Meriti, Penha Circular, Nova Iguaçu, Freguesia e Barra da Tijuca. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Especializada da Capital.