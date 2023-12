Criminoso mais procurado do RJ, Zinho é preso pela Polícia Federal

O inimigo número 1 do RJ, o miliciano Luis Antonio da Silva Braga, conhecido como Zinho, foi preso em uma operação conjunta da Secretaria de Estado de Segurança e da Superintendência da Polícia Federal do estado. Foragido desde 2018, Zinho comandou as recentes ações criminosas que pararam a Zona Oeste da Capital.

A prisão do criminoso foi negociada entre os defensores de Zinho e a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O miliciano tem, pelo menos, 12 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Zinho se apresentou na noite deste domingo, véspera de Natal, na Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro.

"Essa é mais que uma vitória das polícias e do plano de segurança, mas da sociedade. A desarticulação desses grupos criminosos com prisões, apreensões e bloqueio financeiro e a detenção desse mafioso provam que estamos no caminho certo", ressalta o governador Cláudio Castro.

De lá, Zinho foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito e seguiu para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica.