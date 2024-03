Nove são presos após troca de tiros entre agentes da PRF e milicianos no Rio

Uma ação integrada e de inteligência entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Polícia Militar resultou em uma troca de tiros entre agentes e milicianos, na madrugada desta quinta-feira (7), na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Nove foram presos e seis feridos.

O tiroteio aconteceu na BR-101, aproximadamente no km 384, às 04h20, quando a equipe da PRF tentou uma abordagem ao grupo armado após receberem informações da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO) e do 27º BPM a respeito do deslocamento dos milicianos.

Leia também:

Casos de dengue passam de 100 mil no Rio

PM apreende três adolescentes em ação de combate ao tráfico de drogas em Niterói

O grupo estava sendo monitorado há meses e foi interceptado em quatro carros. Com os milicianos, os agentes apreenderam fuzis e coletes balísticos. Segundo investigações e levantamentos de inteligência da DRACO, o grupo integra a organização criminosa de Luís Antônio da Silva Braga, o "Zinho", preso no final do ano passado.

Seis feridos foram socorridos para o Hospital de Santa Cruz e nove acusados foram conduzidos para a sede da DRACO. Nenhum policial foi ferido na ação.