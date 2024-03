Suposto líder de quadrilha acusada de matar ator da Record é preso

O terceiro suspeito de envolvimento no desaparecimento do ator Edson Caldas Barboza foi capturado pela Polícia nesta terça-feira (05), em Japeri, na Baixada Fluminense. O acusado seria o chefe da quadrilha, que é investigada por supostamente roubar e assassinar o ator, conhecido pelo trabalho em novelas da TV Record. A morte de Edson ainda não foi confirmada; um corpo com características semelhantes às dele foi encontrado em Seropédica.

O homem capturado nesta terça (05) seria o responsável por chefiar e coordenar as ações do grupo, que seria especializado em latrocínios. As investigações indicam que a quadrilha age marcando encontros sexuais com as vítimas. No local marcado para o encontro, eles atacam, matam e levam pertences da vítima. O acusado foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que prendeu outros dois suspeitos e investiga a quadrilha.

Edson está desaparecido desde o dia 2 de fevereiro. De acordo com a Polícia Civil, as suspeitas são de que o ator, de 29 anos, foi atraído pelos suspeitos para um encontro sexual, amarrado e obrigado a fazer transferências para os acusados. Ele teria sido levado no porta-malas de seu carro para as margens do Rio Guandu, em Seropédica, assassinado e despejado no córrego. O crime segue sendo investigado.