PM procurado por assassinato de advogado no Rio se entrega

Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros no dia 26 de fevereiro no Rio - Foto: Reprodução

O policial militar que era procurado por envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo se entregou à polícia, na manhã desta terça-feira (5), na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), localizada na Barra da Tijuca. Ele chegou até o local acompanhado de seu advogado.

Mais cedo, um outro acusado de ter participação no crime foi preso por agentes da DHC. Ele seria um dos responsáveis pelo monitoramento da vítima em dias anteriores ao dia da execução junto a um terceiro suspeito que segue foragido.

O PM que se entregou era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias). Segundo as investigações, ele teria arrumado os carros utilizados no crime. Um dos veículos foi alugado e o outro era clonado.

Crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital | Foto: Divulgação

A Polícia Civil agora busca descobrir quem atirou no advogado, quem é o mandante e qual a motivação para o crime.