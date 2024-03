Policia Civil prende homens suspeitos de envolvimento em latrocínio de ator que estava desaparecido

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quinta-feira (29/02), dois homens que são investigados pela morte do ator Edson Caldas Barboza, desaparecido desde o início de fevereiro deste ano. De acordo com as investigações, os criminosos fazem parte de uma associação criminosa especializada na prática de latrocínio, e o artista seria uma das vítimas. Um integrante do esquema ainda está foragido.

Segundo apurado pelos agentes, Edson foi atraído para um encontro sexual, em Japeri, na Baixada Fluminense. Chegando ao local, porém, o ator foi rendido pelos criminosos, que roubaram relógio e outros objetos pessoais dele, além de terem o obrigado a realizar transferências bancárias. A vítima, então, teria sido levada para um matagal e executada. Depois, os autores fugiram e levaram o carro de Edson.

Leia também:



Niterói apresenta as bicicletas do sistema de compartilhamento Nit Bike



Caixa abre inscrições para concurso com mais de 4 mil vagas

Além do crime contra o artista, foi constatado que os homens cometeram latrocínio contra outras três vítimas, com o mesmo modo de agir: marcando encontros amorosos. Um dos integrantes confessou o esquema criminoso na delegacia.

A família do ator foi contatada e exames de confronto de perfil genético estão sendo feitos para confirmar que o corpo localizado em Seropédica, na Baixada, é o mesmo de Edson Caldas. A arma utilizada no crime foi apreendida nesta quinta pelos agentes.

As investigações continuam em andamento para identificar outras pessoas envolvidas no crime e para prender o terceiro criminoso, já identificado.