Polícia Civil encontra corpo de médica enterrado em Rio das Ostras

A Polícia Civil encontrou, na tarde desta segunda-feira (4), o corpo da médica Glaubenia Serpa Costa, de 53 anos, que estava desaparecida desde julho de 2023. O corpo da vítima estava enterrado no quintal da casa dela, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Estado do Rio.

Ainda segundo a Polícia, o principal suspeito é o funcionário de Glaubenia, que, em depoimento, confessou o crime e apontou a localização do corpo e da faca utilizada no assassinato.



A Polícia Civil informou ainda que as rede sociais e as contas bancárias da médica estavam sendo movimentadas para não levantar suspeitas. Além disso, o carro da vitima estava no nome do suspeito e foi levado para a delegacia.



O desaparecimento de Glaubenia, que morava em Macaé mas era natural do Ceará, vinha sendo investigado desde janeiro deste ano pela Polícia Civil depois de um pedido do Ministério Público.

O inquérito está em andamento e o suspeito, ainda segundo a polícia, vai responder por ocultação de cadáver e feminicídio. Outras pessoas ainda serão ouvidas, como a mulher do suspeito.