Policial militar é baleado durante ação em Itaboraí

Um policial militar foi baleado durante uma ação em Itaboraí durante a tarde desta terça-feira (25/07). O agente foi ferido após uma troca de tiros com suspeitos no bairro Vila Brasil. Além dele, um suspeito também teria ficado ferido; ambos estão internados.

O confronto aconteceu, segundo informações da Polícia Militar, depois que uma equipe do 35° BPM (Itaboraí) foi acionada ao bairro para checar relatos de homens armados com fuzis e pistolas circulando pela região. Ao chegarem no local, os oficiais teriam sido recebidos a tiros por suspeitos armados, de acordo com a corporação.

Leia mais:



➢ PM desaparecido é encontrado carbonizado em Itaboraí

➢ Policial reformado é morto a tiros na Zona Norte do Rio

➢ Polícia investiga morte de sargento de férias no Rio

Os agentes revidaram, o que acabou dando início a alguns minutos de trocas de tiros. Após o confronto, um dos agentes foi encontrado ferido. Ele foi levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Nancilândia, Itaboraí, antes de ser encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. Apesar disso, seu estado de saúde é estável e ele não corre risco de morte.

Mais tarde, um dos jovens acusados de atirar contra os policiais teria, segundo relatos preliminares de testemunhas, procurado o Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto. Ele teria chegado até lá por meios próprios, baleado no abdômen e no braço esquerdo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Também após a ação, um aparelho celular, um carregador e munições foram encontrados e apreendidos. A 71ª DP (Itaboraí) registrou a ocorrência. Ninguém foi preso.

Na semana passada, um outro agente do mesmo Batalhão também foi baleado. No caso dele, no entanto, o ferimento aconteceu após uma tentativa de assalto no bairro Penedo, em Itaboraí. O agente também foi hospitalizado no Heat após ser atingido no pé, no ombro e no abdômen.