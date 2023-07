PM é baleado após sofrer tentativa de assalto em Itaboraí

Um policial militar, lotado no 35ºBPM (Itaboraí) foi baleado, na manhã desta quarta-feira (19), no bairro Penedo, em Itaboraí, após sofrer uma tentativa de assalto. Segundo informações preliminares, o PM não corre risco de morte.

De acordo com a corporação, militares do batalhão de Itaboraí foram acionados até o bairro para dar apoio ao policial baleado. Ele foi socorrido pelos colegas e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

O policial, que não teve teve a identidade revelada, foi atingo no pé, ombro e abdômen. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado na delegacia da cidade.