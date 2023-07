PM desaparecido é encontrado carbonizado em Itaboraí

Um tenente da Polícia Militar foi encontrado morto neste domingo (23/07) na Estrada do Itaocara, em Itaboraí. Jeovane da Rocha, de 46 anos, estava desaparecido desde a tarde do último sábado (22/07), quando saiu de casa em direção à Maricá.

O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas do veículo que dirigia. Colegas dele da Corporação reconheceram o cadáver e informaram a morte à família, que confirmou a informação ao jornal "Extra". Ele foi levado para uma unidade do Instituto Médico-Legal (IML).

Agentes deixa esposa e dois filhos | Foto: Reprodução

Leia também:

➢ Casal é preso suspeito de espancar até a morte criança de 4 anos

➢ Suspeito e adolescente morrem em tiroteio no Zumbi, em SG

Jeovane saiu de casa no último sábado para jogar tênis na casa de um amigo em Caxito, bairro de Maricá. Por volta das 15h, ele deixou a esposa e os filhos na casa de familiares. Este foi o último contato da família com ele. Imagens de câmeras de segurança flagraram o veículo seguindo pela Estrada de Maricá em direção a Itaboraí, por volta das 19h.

A última informação de GPS registrada pelo aparelho celular do tenente consta uma passagem pela Rua Gilberto de Carvalho, no Pindobas, em Maricá. Mais tarde, o carro incendiado foi encontrado e periciado por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que registrou e investiga o caso.

Lotado no Colégio da Polícia Militar (CPM), Jeovane estava na corporação desde 2001. Ele deixa mulher e dois filhos, gêmeos, uma delas com Síndrome de Down. Ainda não há informações a respeito do sepultamento do policial.