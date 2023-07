Polícia investiga morte de sargento de férias no Rio

Um sargento da Polícia Militar foi morto na tarde do último domingo (23/07), em Paciência, na Zona Oeste do Rio. O agente Leandro dos Santos Aragão, de 45 anos, estava de férias quando foi atingido por disparos de um grupo armado na Estrada da Urucânia, conforme contam os relatos de moradores da região.

O grupo teria chegado ao local em um veículo e disparado por diversas vezes contra o policial. Eles teriam fugido da cena do crime e retornado alguns minutos depois, para atirar outras vezes contra a vítima, segundo moradores. Eles teriam, ainda, levado a arma do agente.

Leia também:



➢ PM desaparecido é encontrado carbonizado em Itaboraí

➢ Polícia caça envolvidos na morte de PM em Itaboraí

Oficiais do 27° BPM (Santa Cruz), onde a vítima era lotada, atenderam à ocorrência e isolaram o local para perícia da Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso, através do Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, que já iniciou as diligências para confirmar a identidade dos suspeitos e esclarecer detalhes do ocorrido.

Nesta segunda (24/07), o serviço do Disque Denúncia publicou um cartaz pedindo informações a respeito dos autores. De acordo com o serviço, com o caso, sobe para 36 o número de policiais mortos em ações violentas no Rio este ano.