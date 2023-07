Policial reformado é morto a tiros na Zona Norte do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Policial reformado é morto a tiros na Zona Norte do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Um policial reformado foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (25), na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura de Cascadura, Zona Norte do Rio. Wanderley Pereira dos Santos, de 62 anos, foi achado morto por volta de 1h20.

De acordo com a corporação, policiais que estavam em patrulhamento encontraram o corpo do colega e isolaram o local para perícia.

A mulher do subtenente esteve no local. Segundo Darlen Cristina Soares, a família não sabe a motivação do crime.

Leia Mais



➢ Polícia Civil interdita “call center” especializado em golpes de empréstimos

➢ Suspeito de ter matado a torcedora palmeirense Gabriela Anelli é preso

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).