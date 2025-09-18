Idoso tem orelha mutilada e lacerações no corpo após ataque de cinco pitbulls em Cabo Frio

O idoso foi atendido pela equipe multidisciplinar do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama - Foto: Divulgação

O idoso foi atendido pela equipe multidisciplinar do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama - Foto: Divulgação

Um idoso de 74 anos foi brutalmente atacado na tarde desta quarta-feira (17) por cinco cães da raça pitbull, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

Vítima de um AVC há cerca de três semanas, Atail da Silva Carvalho teve lacerações nos braços, pernas e rosto e a orelha esquerda mutilada.

Inicialmente o paciente foi socorrido para a UPA de Tamoios, mas devido a gravidade foi transferido para o centro de trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, referência no atendimento de alta e média complexidade na Região dos Lagos.

O idoso foi atendido pela equipe multidisciplinar, passou por exames clínicos e de imagens e por curativos e sutura. Seu estado de saúde é estável.

Casos recentes

Rio de Janeiro

Na manhã do último sábado (13), um feirante de 63 anos morreu após ser atacado por dois cães da raça pitbull em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações passadas por testemunhas, os cães teriam escapado no momento em que o dono abriu o portão de casa.

Nesse momento, o feirante Paulo Roberto de Carvalho foi mordido enquanto seguia para o trabalho em uma barraca onde vendia aipim. Paulo foi gravemente ferido no rosto e nos braços.

O feirante chegou a ser socorrido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no bairro Jardim Primavera, mas não resistiu aos ferimentos.

Paulo era bastante conhecido na região como "Paulo do Aipim" | Foto: Reprodução

São Gonçalo

Uma adolescente de aproximadamente 15 anos foi atacada pelo pitbull da própria família na tarde do dia 10 deste mês, no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo. O ataque aconteceu após a jovem tentar socorrer o animal, que havia caído de uma laje.

De acordo com testemunhas, o cão estava sobre a laje da residência durante a tarde e teria se atirado, possivelmente devido ao calor intenso, sofrendo ferimentos com a queda. Ao ver a situação, a adolescente correu até o local para ajudar o animal. No entanto, ao se aproximar, o pitbull a atacou violentamente.

A adolescente foi atacada pelo pitbull da própria família | Foto: Reprodução/ Internet

A jovem tentou fugir, e foi socorrida por pessoas que passavam pela rua. Revoltados com a cena, moradores da região mataram o animal a pauladas.

Ela foi foi levada para um hospital da região e já está em casa. A família considera a sobrevivência da jovem um verdadeiro livramento de Deus.