Região dos Lagos e Costa Verde recebem o Expresso do Consumidor esta semana; Vídeo!
Projeto itinerante oferece atendimento gratuito à população
Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), em parceria com o Procon-RJ, a ação leva serviços essenciais à população, como orientação jurídica gratuita, atendimento técnico, além do recebimento de reclamações e denúncias, por meio de uma unidade móvel adaptada. Em comemoração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) o projeto itinerante passa esta semana pela Região dos Lagos e pela Costa Verde.
O evento contará ainda com os serviços do Poupa Tempo, incluindo a emissão de segunda via do título de eleitor, CPF, carteira do idoso e ID Jovem; além da solicitação de segundas vias de certidões de nascimento, casamento, óbito, divórcio e ônus reais, 1ª e 2ª vias do Cartão do SUS, entre outros.
Nos dois eventos as senhas serão distribuídas das 9h às 11h e os atendimentos acontecerão até às 13. Equipes da SEDCON e do Procon-RJ estarão no local para orientar e acolher os consumidores.
"Levar os serviços da defesa do consumidor até onde as pessoas estão é uma forma de garantir cidadania. O Expresso do Consumidor vem rompendo barreiras geográficas e aproximando o Estado da população que mais precisa", afirma o Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.
Criado para ampliar o alcance dos serviços de defesa do consumidor, o Expresso do Consumidor oferece estrutura acessível a idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. A iniciativa reforça o papel da SEDCON e do Procon-RJ na promoção de direitos, educação para o consumo e cidadania em todo o estado.
Serviço:
Armação de Búzios
Data: 17/09
Horário: 9h às 13h
Distribuição de senhas: 9h às 11h
Local: Praça do INEFI - Rua Ermelinda, Estr. dos Búzios
Angra dos Reis
Data: 20/09
Horário: 9h às 13h
Distribuição de senhas: 9h às 11h
Local: Praça Amaral Peixoto, na Avenida Júlio Maria