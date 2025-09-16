Região dos Lagos e Costa Verde recebem o Expresso do Consumidor esta semana; Vídeo!

Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), em parceria com o Procon-RJ, a ação leva serviços essenciais à população, como orientação jurídica gratuita, atendimento técnico, além do recebimento de reclamações e denúncias, por meio de uma unidade móvel adaptada. Em comemoração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) o projeto itinerante passa esta semana pela Região dos Lagos e pela Costa Verde.

O evento contará ainda com os serviços do Poupa Tempo, incluindo a emissão de segunda via do título de eleitor, CPF, carteira do idoso e ID Jovem; além da solicitação de segundas vias de certidões de nascimento, casamento, óbito, divórcio e ônus reais, 1ª e 2ª vias do Cartão do SUS, entre outros.

Nos dois eventos as senhas serão distribuídas das 9h às 11h e os atendimentos acontecerão até às 13. Equipes da SEDCON e do Procon-RJ estarão no local para orientar e acolher os consumidores.

"Levar os serviços da defesa do consumidor até onde as pessoas estão é uma forma de garantir cidadania. O Expresso do Consumidor vem rompendo barreiras geográficas e aproximando o Estado da população que mais precisa", afirma o Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

Criado para ampliar o alcance dos serviços de defesa do consumidor, o Expresso do Consumidor oferece estrutura acessível a idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. A iniciativa reforça o papel da SEDCON e do Procon-RJ na promoção de direitos, educação para o consumo e cidadania em todo o estado.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Serviço:

Armação de Búzios

Data: 17/09

Horário: 9h às 13h

Distribuição de senhas: 9h às 11h

Local: Praça do INEFI - Rua Ermelinda, Estr. dos Búzios

Angra dos Reis

Data: 20/09

Horário: 9h às 13h

Distribuição de senhas: 9h às 11h

Local: Praça Amaral Peixoto, na Avenida Júlio Maria