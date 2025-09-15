Turista desaparece após ser arrastado por onda enquanto tirava fotos em Cabo Frio

Um turista, que ainda não teve a identidade divulgada oficialmente, está desaparecido desde o começo da tarde deste sábado (13), depois de ser arrastado por uma onda enquanto fotografava nas pedras da Praia das Conchas, em Cabo Frio, próximo à Cabana do Peró, em uma área conhecida como Morro do Vigia.

De acordo com testemunhas, o turista teria se afastado da região que é monitorada por guardas-vidas, que orientavam os banhistas do lado direito da praia a não entrarem no mar por causa da forte ressaca. O homem teria ido para perto das pedras para tirar fotos, quando foi levado por uma onda.

As testemunhas ainda contaram que três surfistas que estavam no mar tentaram salvar o turista, mas em decorrência do mar agitado, não conseguiram se aproximar do homem, que foi levado para uma área ainda mais profunda.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e realiza buscas pelo turista, que permanece desaparecido. Apesar das intensas buscas, o trabalho tem enfrentado dificuldades por causa do mar revolto.

Autoridades reforçam sobre os riscos de se aproximar das pedras, principalmente em dias de mar agitado. Também pedem para que sejam respeitadas as orientações dos guardas-vidas.