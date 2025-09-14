Feirante morre após ataque de pitbulls na Baixada Fluminense

Paulo era bastante conhecido na região como "Paulo do Aipim" - Foto: Reprodução

Paulo era bastante conhecido na região como "Paulo do Aipim" - Foto: Reprodução

Na manhã do último sábado (13), um feirante de 63 anos morreu após ser atacado por dois cães da raça pitbull em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações passadas por testemunhas, os cães teriam escapado no momento em que o dono abriu o portão de casa.

Nesse momento, o feirante Paulo Roberto de Carvalho foi mordido enquanto seguia para o trabalho em uma barraca onde vendia aipim. Paulo foi gravemente ferido no rosto e nos braços.

O feirante chegou a ser socorrido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no bairro Jardim Primavera, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a direção do hospital, o homem deu entrada na unidade "já em parada cardiorrespiratória, com múltiplas lacerações em face e em membros superiores. Foram realizadas manobras de reanimação, sem sucesso".

Paulo era bastante conhecido na região como "Paulo do Aipim". Ele vendia o alimento na praça do bairro há mais de 30 anos e era querido por todos.

O corpo de Paulo Roberto foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Duque de Caxias e o caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).

A Polícia Civil investiga o caso e ainda não definiu se o tutor dos cães será responsabilizado.

O velório e o enterro de Paulo do Aipim será, nesta segunda-feira (15), no Cemitério de Irajá, Zona Norte do Rio.

Ataque de pitbull em São Gonçalo

Na última quarta-feira (10), uma adolescente de aproximadamente 15 anos foi atacada por um pitbul da própria família no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo. O ataque aconteceu após a jovem tentar socorrer o animal, que havia caído de uma laje.

A adolescente foi levada para um hospital da região e já recebeu alta. A família considera a sobrevivência da jovem um verdadeiro livramento de Deus.

"Ela está muito machucada, mas está bem, graças a Deus. Foi um livramento", declarou um parente próximo.

Para a família, apesar da gravidade dos ferimentos, a adolescente está se recuperando bem e recebe todos os cuidados necessários em casa.

"Foi de Deus não ter acontecido algo pior", completou um dos familiares.