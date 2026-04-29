Jorge Messias é aprovado pelo CCJ para o Senado e indicação irá ao Senado

Jorge Messias, advogado-geral da União indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Messias foi aprovado por 16 votos a 11 pelo CCJ e agora o nome será analisado pelo plenário.

No plenário, Messias vai precisar de 41 votos para a aprovação. Caso o advogado receba a aprovação dos senadores, ele vai ocupar a vaga de ministro do STF que foi aberta depois da aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

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A indicação de Messias por Lula aconteceu em novembro de 2025, mas a indicação formal só chegou em abril deste ano. Durante a votação, Messias fez um discurso reafirmando seus princípios cristãos, questionados pela oposição.

O advogado diz que defende a laicidade no país. Enquanto segura a Constituição Federal, ele fala "com fé e não pela fé", completando ""é a laicidade do Estado que assegura a todos o exercício da fé com tranquilidade".

Ainda no assunto religioso, Messias foi perguntado sobre temas como aborto e sua atuação envolvendo os responsáveis pelo ato de 8 de janeiro de 2023. Ele disse ser "absolutamente" contra o aborto, mas um olhar específico para cada caso, especialmente nas exceções em que a lei permite.

Na questão do 8 de janeiro, ele diz ter feito sua parte, protegeu o patrimônio público, afirmando que o ato é um dos episódios mais tristes da história do país.

A próxima etapa para Messias conseguir uma cadeira no STF é ser aprovado no plenário. A votação só vai começar quando tiver um número mínimo de pessoas 41 senadores (são 81 no total), que também é o número que ele precisa para ser aprovado.

No plenário: a votação só começa quando o quórum atingir a presença de 41 senadores. Este também é o patamar mínimo que Messias precisa atingir para ter o nome aprovado. O Senado conta com 81 parlamentares.