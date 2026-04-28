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Ronaldo Damião assume Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de abril de 2026 - 20:06
Anunciado nesta segunda, Damião teve seu nome publicado em Diário Oficial nesta terça-feira
Anunciado nesta segunda, Damião teve seu nome publicado em Diário Oficial nesta terça-feira -

O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, nomeou o médico Ronaldo Damião para o cargo de secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial na manhã desta terça-feira (28/04).

Com vasta experiência técnica e acadêmica no âmbito da saúde, o novo secretário é membro titular e vice-presidente da Academia Nacional de Medicina (ANM) desde 2002. Já foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. É membro da Sociedade Internacional de Urologia, da Associação Europeia, da Confederação Americana, e da Sociedade Americana de Urologia.

Atua nas áreas de cirurgia urológica oncológica e pesquisa urogenital clínica e cirúrgica. Tem 17 livros e centenas de artigos científicos publicados. Atualmente, é pró-reitor de Saúde e professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

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Damião teve ainda importante atuação como diretor-geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) durante a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2023, tendo sido responsável pela implantação do primeiro Ambulatório Pós-Covid em hospital público do país e pelo Hupe Digital, primeiro serviço público de Teleconsulta do estado do Rio de Janeiro.

É condecorado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Maranhão (2023) e com a Medalha Almirante Tamandaré, da Marinha do Brasil (1998), entre outras honrarias.

A escolha tem como objetivo principal ampliar a eficiência e o acesso à saúde à população fluminense.

Tags:

Rio de Janeiro Ronaldo Damião

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