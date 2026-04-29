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Governo vai liberar R$ 4,5 bilhões do FGTS para pagamento de dívidas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de abril de 2026 - 18:13
A ideia é permitir que parte do saldo do FGTS seja usada na quitação ou renegociação de débitos, especialmente dentro de programas como o Desenrola Brasil
A ideia é permitir que parte do saldo do FGTS seja usada na quitação ou renegociação de débitos, especialmente dentro de programas como o Desenrola Brasil -

O governo federal deve liberar R$ 4,5 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para ajudar trabalhadores a reduzir dívidas. A informação foi dada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), e faz parte de uma estratégia para diminuir o alto nível de endividamento das famílias no país.

A ideia é permitir que parte do saldo do FGTS seja usada na quitação ou renegociação de débitos, especialmente dentro de programas como o Desenrola Brasil. A estimativa é que esse volume de recursos seja liberado em um período inicial de cerca de três meses.

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O objetivo do governo é dar alívio imediato ao orçamento dos trabalhadores, principalmente os de baixa renda, ao mesmo tempo em que estimula o consumo e melhora as condições de crédito. A medida ainda está em discussão, mas deve prever limites para o uso do saldo, evitando comprometer totalmente a reserva do trabalhador.

Mesmo com a liberação bilionária, o governo afirma que a sustentabilidade do fundo não deve ser afetada, já que o FGTS possui um volume total muito superior, em torno de R$ 700 bilhões. A proposta, no entanto, ainda precisa ser finalizada antes de entrar em vigor.

Tags:

Desenrola Brasil FGTS

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