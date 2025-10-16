Lula decide indicar Jorge Messias como novo ministro do STF

O presidente Lula decidiu indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), para o Supremo Tribunal Federal (STF). Jorge Messias será indicado para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que antecipou a aposentadoria.

A indicação oficial do presidente ainda irá acontecer e após isso, Messias passará por uma sabatina no Senado, que decidirá se aprova ou não o nome dele para a Corte. O nome do ministro é apoiado principalmente por lideranças do PT.

Messias tem 45 anos de idade e é Procurador da Fazenda Nacional concursado desde 2007. Ele atua como ministro da AGU desde janeiro de 2023, quando teve início o terceiro governo Lula. Antes disso, ele foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência no governo Dilma.

Com a escolha de Messias, Lula preteriu para a vaga de Barroso o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que era apoiado pelos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Após a publicação de matérias informando sobre a indicação do presidente Lula, Messias comunicou não ter sido convidado para o cargo. “Não fui convidado para nada. Isso não passa de especulação”, disse.