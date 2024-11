Saiba quem foi o homem que 'se explodiu' na Praça dos Três Poderes nessa quarta-feira (13)

Francisco morreu no local do crime - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Francisco morreu no local do crime - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, o 'Tiu França' é apontado como autor dos ataques ocorridos na Praça dos Três Poderes, próximos ao Supremo Tribunal Federal, na noite da última quarta-feira (13). Ele foi candidato pelo Partido Liberal (PL), ao cargo de vereador do município de Rio do Sul (SC), em 2020, mas não conseguiu ser eleito.

Francisco trabalhava como chaveiro em Rio do Sul, cidade de 72 mil habitantes na região do Alto Vale do Itajaí, a 200 km de Florianópolis. Em 2020, concorreu ao cargo de vereador da cidade, mas recebeu apenas 98 votos(0,29%), não conseguindo se eleger. Em sua declaração ao Tribunal Superior Eleitoral, informou que possuía R$ 263 mil de patrimônio, além de uma moto, três carros e um prédio de dois andares na cidade.

Antes de praticar os atos criminosos em frente ao STF, o chaveiro publicou mensagens em suas redes sociais. Em uma das postagens, ele aparece dentro do STF, com a seguinte legenda: "Deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro) ou não sabem o tamanho das presas ou é burrice mesmo. Provérbios 16:18 (A soberba precede a queda)".

Em outras mensagens publicadas, havia críticas à instância do poder judiciário e comentários radicais com ameaças violentas - que afirmavam sobre a implementação de bombas nas casas de jornalistas e políticos. “Tudo o que já foi feito para obtermos melhorias em nosso País e nada deu resultados!!! É hora de mudarmos os caminhos e ações!!! Onde está o grande problema? No judiciário(STF)”; "Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda" e "Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de matérias etc. Início 17h48 horas do dia 13/11/2024… O jogo acaba dia 16/11/2024. Boa sorte!!!” foram algumas das notas compartilhadas por ele.

Wanderley concorreu como vereador pelo Partido Liberal (PL) | Foto: Divulgação / Redes Sociais

O que aconteceu?



Por volta das 19h30 da última quarta-feira (13), um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o Anexo IV da Câmara dos Deputados. No porta-malas, havia fogos de artifício e tijolos. O veículo tinha placa de Rio do Sul, Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e estava registrado no nome de Francisco.

Cerca de 20 segundos após o episódio, uma segunda explosão aconteceu na Praça dos Três Poderes - que fica entre o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Francisco Wanderley, suspeito pelos crimes, morreu no local. Por motivos de segurança, seu corpo só foi retirado da Praça por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira (14).

Antes da explosão em frente ao STF, o homem tentou entrar no prédio. Segundo relatos, ele jogou um explosivo embaixo da marquise do edifício, mostrou que tinha artefatos presos ao corpo a um vigilante, deitou-se no chão e acionou um segundo explosivo na cabeça.

O esquadrão antibombas foi ao local para fazer uma varredura e verificar a existência de mais explosivos nos arredores, inclusive em veículos e no corpo do homem que morreu. No momento do incidente, aconteciam sessões de plenário na Câmara e no Senado, que foram suspensas. A sessão do STF já tinha terminado, e ministros e servidores foram retirados em segurança. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava mais no Planalto na hora do ocorrido, porém a segurança do palácio foi reforçada com membros do exército.