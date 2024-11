Mãe mata filha com dose letal de fentanil após reclamação de dor de dente

Mãe é acusada de matar filha com dose letal de fentanil — medicamento para alívio de dores crônicas e anestesia, podendo ser 10 a 50 vezes mais potente que seu semelhante, a morfina — após a adolescente, de 14 anos de idade, se queixar de dor de dente. A audiência preliminar do caso está marcada para o dia 11 de dezembro.

No dia 3 de outubro a vítima reclamou da dor. Sua mãe, Jacquelyn Powers, deu um Tylenol inicialmente, mas ao perceber que o remédio não funcionou, a acusada teria dado uma pílula encontrada em sua gaveta.

Segundo o Departamento de Polícia de Overland, aproximadamente 10 horas mais tarde, a menina foi achada morta.

O relato da mãe é que ela imaginou ter oferecido oxicodona, remédio que tinha após ter anteriormente realizado uma cirurgia. A autópsia tinha excluído a presença de oxicodona no organismo da vitíma e revelou a morte de overdose por fentanil.

Apesar de Jacquelyn admitir que acreditava ter oferecido um analgésico prescrito, um mandado do 21º Tribunal do Circuito Judicial no Condado de St. Louis confirmou que outras drogas foram encontradas dentro de casa com outros filhos menores.

Após ser presa, a acusada deve voltar ao tribunal no próximo dia 19 de novembro para uma audiência de redução de fiança.

A mãe pode pegar uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, de acordo com a lei estadual.