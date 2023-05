Filhas de Mauro Cid teriam recebido vacina antes do início da imunização para menores

Mauro foi preso na última quarta (03/05) em operação que investiga inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde - Foto: Reprodução

A Polícia Federal encontrou mais indícios de fraude nas investigações aos cartões de vacinação relacionados ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que foi preso na última quarta (03/05). De acordo com novos dados divulgados pela corporação, os registros relativos às filhas de Cid indicam que elas teriam tomado a vacina contra a Covid-19 antes da campanha para a imunização de menores de idade ser iniciada.

Além disso, suas cadernetas apontam que elas receberam o imunizante em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Apesar disso, elas já moravam em Brasília nas datas registradas. Segundo a Polícia, a análise de dados e de correspondências feitas pelo aplicativo Whatsapp "reforça os indícios de novas inserções de dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde”.

Mauro têm três filhas. Em 2021, nas datas em que as imunizações foram registradas, elas tinham 4, 13 e 17 anos. As primeiras doses, segundo so dados investigados, foram da Pfizer, que já estava autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pessoas acima de 12 anos nas datas. Apesar disso, na localidade onde as aplicações foram registradas, a imunização para adolescentes só foi iniciada meses depois. O posto na Baixada só começou a vacinar adolescentes no dia 21 de agosto de 2021 e começou apenas pelos de 16 e 17 anos com comorbidade ou deficiência permanente.

"Inicialmente causou estranheza o fato de as filhas de Mauro Cid, terem sido vacinadas na cidade de Duque de Caxias/RJ, pois Mauro Cid e sua família residem desde o ano de 2020 até a presente data na cidade de Brasília/DF. Os dados inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde, informam que Mauro Cid e suas filhas tomaram três doses de vacina contra a Covid-19, nas datas de 22/06/2021 (terça-feira), 08/09/2021 (quarta-feira) e 19/11/2021 (sexta-feira), no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias/RJ, sendo as duas primeiras doses da fabricante Pfizer e a terceira da fabricante Janssen", informou a PF sobre as investigações.

O pai das meninas foi preso na quarta (03/05) e teve US$ 35 mil e R$ 16 mil em espécie apreendidos em sua residência. Além dele, outras cinco pessoas foram capturadas pela operação; entre elas, dois eram seguranças de Bolsonaro. A casa do ex-presidente esteve entre os 16 endereços onde os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão.