Polícia Federal faz apreensões na casa de Jair Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do ex-ajudante de ordens Mauro Cid - Foto: Divulgação

Agentes da Polícia Federal realizam buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta manhã (03), em Brasília. Ainda hoje, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid Barbosa foi preso. Junto com ele, outras cinco pessoas também foram presas. As investigações têm como alvo um grupo suspeito de falsificar dados de vacinação. O ex-presidente não é alvo de mandado de prisão mas terá que depor à PF ainda nesta quarta.

Às sete horas da manhã, seis prisões já tinham sido feitas. Além dos seis mandados de prisão, os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão, dois dos itens apreendidos foram os celulares de Jair Bolsonaro e de sua esposa Michele Bolsonaro.

As investigações têm como objetivo esclarecer suspeitas de falsificação dos comprovantes de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde entre novembro e dezembro do ano passado.

Os beneficiários teriam falsificado os certificados durante as restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelo Estados Unidos. Por meio de nota, a corporação informou que está sendo feita análise do material apreendido e que vão realizar a escuta de oito pessoas que podem ter informações sobre o caso.

As ações ocorrem dentro do inquérito que investiga as chamadas ‘’milícias digitais’’, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os suspeitos podem responder por crimes que configuram infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção de menores.