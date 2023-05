Dados da carteira de vacinação de filha de Bolsonaro podem ter sido alterados; entenda!

Laura Bolsonaro, de 12 anos, filha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pode ter tido informações alteradas em sua carteira de vacinação. A informação é do portal "CNN Brasil", através do relato de uma fonte anônima da Polícia Federal. Segundo o relato, as alterações no sistema do Ministério da Saúde aconteceram nos campos relacionados, em específico, à imunização contra a Covid-19.

O ex-presidente está associado aos alvos de uma operação realizada pela PF, nesta quarta-feira (03), para investigar a inserção de dados de vacinação falsos nos sistemas SI-PNI e RNDS. A operação prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, um dos aliados da antiga gestão do Governo Federal, e cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel do antigo líder do Executivo.

Leia também:

➢ Bolsonaro diz que é o “ex” do agro e que não será candidato em 2024

➢ Noventa milhões de remédios comprados durante o governo Bolsonaro estão prestes a vencer

O grupo de acusados teria o objetivo de “manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a covid-19”, conforme relatou o inquérito da Polícia.



Ao todo, os agentes visam cumprir 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva. Dois seguranças que trabalhavam com Bolsonaro também foram presos. A expectativa é de que o próprio ex-presidente seja ouvido em breve.