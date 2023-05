Bolsonaro diz que não irá prestar depoimento sobre acusações de fraude em dados de vacinação

Residência do político foi alvo de busca e apreensão da PF - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agenci

Residência do político foi alvo de busca e apreensão da PF - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agenci

Alvo de um mandado de busca e apreensão em operação realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (03/05), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se recusou à prestar depoimento para a corporação sobre as acusações de inserção de dados falsos na carteira de vacinação em sistemas do Ministério da Saúde.

O ex-presidente chegou a responder jornalistas que estavam na saída de sua residência e negou as acusações de fraude. "Nunca falei que tomei a vacina. Nunca me foi pedido cartão de vacinação nos EUA. Não existe adulteração de minha parte", afirmou, segundo testemunhas.

Leia mais:



➢ Polícia Federal faz apreensões na casa de Jair Bolsonaro

➢ Dados da carteira de vacinação de filha de Bolsonaro podem ter sido alterados; entenda

A PF esperava ouvir o ex-líder do Executivo às 10h, algumas horas depois do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência onde ele estava, em um condomínio no Distrito Federal.

Até o momento, seis pessoas foram presas pela operação e 16 endereços foram alvos de busca e apreensão. Entre os alvos de prisão preventiva, estavam dois seguranças do político e um de seus aliados políticos, o tenente-coronel Mauro Cid.